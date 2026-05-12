Miles de médicos extranjeros que esperan una resolución sobre sus trámites migratorios en Estados Unidos recibieron una señal positiva en los últimos días. El Gobierno confirmó una modificación que permitirá reactivar el procesamiento de solicitudes vinculadas a este sector, una decisión que podría aliviar la incertidumbre que enfrentaban muchos profesionales de la salud. Sin embargo, expertos en inmigración aclaran que esta actualización no significa una aprobación automática de visas o permisos de trabajo, por lo que el panorama sigue siendo incierto para numerosos casos. La nueva directiva implica que las solicitudes relacionadas con médicos internacionales volverán a avanzar dentro del sistema migratorio, después de meses de demoras y suspensiones que afectaron a profesionales en distintas etapas de sus trámites. Entre los beneficios que podrían reactivarse aparecen: La medida llegó luego de una fuerte presión de asociaciones médicas, que alertaron sobre el impacto que estas demoras estaban generando en hospitales y clínicas, especialmente en comunidades con escasez de personal sanitario. Los especialistas destacan que los llamados Graduados Médicos Internacionales (IMG) cumplen un rol estratégico dentro del sistema sanitario estadounidense. Actualmente representan cerca del 25% de los médicos activos en el país, un porcentaje fundamental para sostener la atención en regiones con déficit de profesionales. Además: Pese al alivio parcial, abogados de inmigración remarcan que persisten dudas sobre los tiempos de procesamiento y sobre la capacidad del sistema para resolver expedientes antes de fechas críticas, como el inicio de nuevas residencias médicas. En paralelo, otras restricciones migratorias continúan vigentes para solicitantes provenientes de países considerados de “alto riesgo”, por lo que el escenario migratorio en Estados Unidos sigue marcado por cambios y alta incertidumbre.