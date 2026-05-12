Las obligaciones fiscales en Estados Unidos suelen gestionarse a distancia, pero cuando un trámite se deja pasar demasiado tiempo, el nivel de control puede escalar. Lo que empieza como simples notificaciones puede transformarse en instancias mucho más directas, con consecuencias que muchos contribuyentes no anticipan. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias en casos donde los contribuyentes acumulan deudas fiscales y no responden a los intentos de contacto previos. Estas visitas no son el primer paso del proceso. Generalmente ocurren cuando: Durante una visita, los agentes pueden: Si la deuda no se regulariza tras estas instancias: