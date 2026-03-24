Estados Unidos ha confirmado que los pasaportes que superan determinado tiempo de emisión no sólo ya no son considerados válidos para viajar, sino que tampoco pueden renovarse, lo que afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que tengan estos ejemplares. De acuerdo con las regulaciones establecidas por el Departamento de Estado, un pasaporte que tenga más de 15 años desde su fecha de emisión presenta las siguientes restricciones de uso: Las autoridades han señalado que, en tales situaciones, la única opción es: