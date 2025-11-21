Preservar la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que desean visitar otros países, pues las autoridades advierten que muchas naciones exigirán que esta identificación internacional disponga de una validez futura de al menos 6 meses.

En ese marco, el Departamento de Estado de EE.UU. especifica que no todos los ejemplares son elegibles para el trámite de renovación, pues algunos de ellos deben solicitarse desde cero por la edad a la que fueron originalmente gestionados.

Oficial: Estados Unidos prohíbe renovar el pasaporte a quienes tengan estas edades

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, todos los pasaportes tramitados antes de los 16 años resultan inelegibles para la renovación. Por este motivo, cuando el documento de un niño caduque, será necesario solicitar otro completamente nuevo de manera presencial.

“Los pasaportes de los niños menores de 16 años tienen una validez de 5 años y no pueden renovarse. Incluso, si el pasaporte de su hijo ya venció o vencerá pronto, debe solicitar un pasaporte nuevo en persona “, señala USA.gov

Esta regla aplica entonces a menores de 16 años y jóvenes de hasta 20 años y once meses con un pasaporte de menor aún vigente.

Los pasaportes de los menores de 16 años no son elegibles para la renovación. Foto: Archivo.

Qué debo hacer si necesito tramitar un nuevo pasaporte estadounidense porque ya soy mayor

En estos casos, el trámite debe realizarse a través de la presentación del formulario DS-11. Los pasaportes de adulto son válidos por hasta 10 años y, en circunstancias ordinarias, sí podrán renovarse. Los pasos de para gestionarlo son

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud Pagar la tarifa correspondiente, que será de USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte

Toda esta documentación debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes.

Otros ejemplares que Estados Unidos prohíbe renovar

Las autoridades señalan que tampoco podrán actualizarse mediante renovación los pasaportes