En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8595 este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.02%.

En la última semana, el euro cayó -0.08% y en el último año acumuló un descenso de -1.82%, lo que sugiere una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.25%, es significativamente menor que la volatilidad anual, que es del 6.17%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea.

A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.