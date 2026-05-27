En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7444 este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.09%.

La libra esterlina presentó una evolución bajista: en la última semana descendió -1.34% y en el último año retrocedió -110.27%.

Conoce la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina se sitúa en 3.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido de 6.28%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato 1 se sitúa en 2. Durante los últimos dos días, este aumento ha sido constante, lo que refleja una mejora en su valor en el mercado.

El dato de 1 indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas, resaltando la confianza del mercado en la economía del Reino Unido. Este patrón sugiere que los inversores están reaccionando favorablemente a las últimas noticias económicas.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.