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La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7444 este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.09%.
La libra esterlina presentó una evolución bajista: en la última semana descendió -1.34% y en el último año retrocedió -110.27%.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina se sitúa en 3.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido de 6.28%.
Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato 1 se sitúa en 2. Durante los últimos dos días, este aumento ha sido constante, lo que refleja una mejora en su valor en el mercado.
El dato de 1 indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas, resaltando la confianza del mercado en la economía del Reino Unido. Este patrón sugiere que los inversores están reaccionando favorablemente a las últimas noticias económicas.
¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?
Las personas que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.