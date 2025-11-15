En Estados Unidos rige una normativa obligatoria que afecta a ciudadanos estadounidenses y a extranjeros naturalizados con pasaporte estadounidense. El cumplimiento de esta regla es clave porque puede determinar si una persona puede entrar o salir del país durante el trámite de renovación.

Muchos viajeros desconocen esta exigencia y pueden quedar temporalmente sin un documento válido. Esto implica no poder abordar vuelos internacionales ni cruzar fronteras hasta completar correctamente el proceso.

¿Por qué Estados Unidos obliga a devolver sus pasaportes a todos estos ciudadanos y extranjeros?

La ley establece que toda persona que renueva su pasaporte por correo debe devolver el ejemplar anterior, ya sea libreta o tarjeta. Esta medida evita duplicados, fortalece la verificación de identidad y garantiza que solo exista un documento vigente por titular.

El Departamento de Estado confirma que el pasaporte enviado será devuelto en un paquete separado una vez emitido el nuevo . El proceso puede tardar unas cuatro semanas. Si el solicitante no entrega su documento previo, la renovación es rechazada y no podrá entrar ni salir legalmente de Estados Unidos.

Fuente: Archivo

¿Cómo cumplir con la devolución y renovar el pasaporte para evitar bloqueos de entrada o salida en Estados Unidos?

Quienes no califican para renovar en línea deben realizar el trámite por correo y cumplir con todos los requisitos oficiales. El envío debe incluir el pasaporte anterior y la documentación obligatoria solicitada por la agencia federal.

Requisitos obligatorios para renovar el pasaporte por correo

Enviar el pasaporte anterior (libreta o tarjeta).

Completar el formulario DS-82 .

Adjuntar una foto reciente y documentos de cambio de nombre, si corresponde.

Pagar las tarifas oficiales.

Si el pasaporte previo no se devuelve, la solicitud se invalida y el viajero queda sin documento vigente. Hasta regularizarlo, no podrá salir del país ni regresar legalmente a Estados Unidos.