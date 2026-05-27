En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.66. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.89%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano mostró una variación de 0.02%, mientras que en el último año registró una caída de -4.73%, indicando estabilidad reciente pero una tendencia anual a la baja.

Conoce la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso dominicano fue del 11.01%, que es ligeramente menor que la volatilidad anual del 11.09%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un repunte en su valor en comparación con las jornadas anteriores. Este aumento, observado durante dos días consecutivos, indica un fortalecimiento de la moneda.

El análisis sugiere que este comportamiento al alza podría estar vinculado a factores económicos favorables, generando confianza entre los inversores y respaldando la estabilidad del peso en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 27 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.