Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para todas las personas que desean viajar al exterior, pues se trata de una identificación internacional que las autoridades solicitarán en los controles para poder autorizar este tipo de traslados.

En ese marco, es esencial considerar que no todos los ejemplares califican para el trámite de renovación, pues en ciertos casos, por las características propias del documento o por el momento en el que fue gestionado en primer lugar, debe ser actualizado desde cero, como si nunca se hubiera solicitado originalmente.

Estados Unidos prohíbe renovar el pasaporte a quienes nacieron entre estos años

Una de las prohibiciones de renovación aplica para todos los menores de 16 años, es decir, actualmente para cualquier ciudadano nacido entre 2011 y 2026.

“Los pasaportes de los niños menores de 16 años no pueden renovarse y tienen una validez de 5 años”, afirman las autoridades.

En estos casos, para actualizar el documento será necesario acudir a un centro autorizado de pasaportes y realizar en persona la gestión completa con alguno de los padres del solicitante -preferentemente ambos- que pueda firmar durante el trámite como responsable.

Todos los pasos y documentación para realizar el trámite podrán consultarse clicando aquí.

Los menores de 16 años no pueden renovar su pasaporte estadounidense. Fuente: archivo.

Otros pasaportes estadounidenses que no pueden renovarse

Las autoridades especifican que el pasaporte tampoco calificará para el trámite de renovación cuando

Fue emitido hace más de 15 años

Está perdido o lo robaron

Está dañado

No refleja el nombre actual de quien lo presenta y no se tienen documentos para demostrar el cambio

Información esencial al momento de tramitar el pasaporte que todos deben conocer

El pasaporte americano sólo es válido para viajes internacionales en su versión libreta. La tarjeta se utiliza como prueba de identidad o para determinados traslados fronterizos por tierra o por mar, pero no podrá ser aceptada formalmente como identificación internacional en ningún aeropuerto.