Obtener una visa en Estados Unidos se ha vuelto un proceso largo y complejo por las nuevas disposiciones de la administración de Donald Trump. Es que su gestión se centró en endurecer las vías legales de ingreso al país y las condiciones de permanencia.

Sin embargo, en los últimos días, el gobierno de Estados Unidos confirmó una nueva iniciativa que permitirá que algunos extranjeros puedan obtener entrevistas para visas con mayor rapidez.

Atención: estos inmigrantes pueden obtener una visa con mayor rapidez a partir de ahora

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que todos los extranjeros que hayan adquirido entradas oficiales para la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de la FIFA podrán acceder a citas prioritarias para solicitar la visa estadounidense.

La decisión llega en un contexto de alta demanda y demoras prolongadas en los consulados estadounidenses, donde los turnos habituales pueden tardar meses. Con esta nueva política, los poseedores de tickets comprobados de la FIFA podrán adelantar sus citas y gestionar la visa con mayor rapidez, evitando listas de espera y tiempos excesivos.

Los extranjeros que viajen a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol 2026 pueden obtener la visa americana más rápido. Fuente: Archivo.

Paso a paso: ¿Cómo obtener la visa más rápido en Estados Unidos?

La iniciativa denominada “FIFA Pass” está destinada a agilizar los trámites de visas para todos los fanáticos que viajen a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol 2026. A continuación, el paso a paso para obtener este beneficio: