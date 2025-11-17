Estados Unidos tiene la facultad legal de negar, suspender o revocar una Green Card cuando un inmigrante incumple ciertos requisitos legales establecidos por la ley federal. Aunque la residencia permanente es un estatus sólido, no es definitivo ni incondicional. El gobierno puede impedir su aprobación o retirarla si considera que la persona representa un riesgo para la seguridad nacional.

Atención inmigrantes: todos aquellos que hagan esto perderán la Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmó que tanto que la aprobación, renovación o permanencia de la residencia permanente pueden verse comprometidas para quienes inciten a la violencia, promuevan actividades terroristas o apoyen organizaciones extremistas.

La medida está respaldada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y asegura que quedan inhabilitados para obtener o conservar la Green Card todos aquellos individuos que participen en “actividades terroristas”, “inciten a cometer actos de terrorismo” o “apoyen de manera financiera o material a organizaciones terroristas”.

El Gobierno de los Estados Unidos revocará la Green Card de estas personas. Fuente: Archivo.

¿Quiénes se ven principalmente afectados con esta medida?

Bajo este nuevo enfoque, los perfiles que enfrentan mayor riesgo son: