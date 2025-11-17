La inteligencia artificial predice cuáles podrían ser las ciudades más propensas a caer en la Tercera Guerra Mundial. Fuente: Archivo.

América Latina vuelve a ocupar un lugar central en el tablero geopolítico mundial. En medio de crecientes tensiones globales y de la competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, Venezuela y Cuba han consolidado una alianza estratégica que muchos analistas consideran la más desafiante para el orden occidental en la región.

Ambos gobiernos, con décadas de cooperación política, militar e ideológica, ahora avanzan hacia una coordinación más profunda con el objetivo de resistir la presión internacional y elevar su influencia frente a las grandes superpotencias.

Tiembla el mundo: la alianza latina histórica que vuelve con más fuerza que nunca

La relación entre Venezuela y Cuba no es nueva, pero sí atraviesa una de sus etapas más sólidas. Desde los acuerdos energéticos firmados en la era Chávez-Castro hasta la cooperación actual en inteligencia, defensa y economía, la alianza ha evolucionado hacia un bloque político cohesionado, capaz de proyectar su influencia más allá del Caribe.

Cuba aporta su histórico aparato diplomático y de inteligencia, mientras que Venezuela ofrece recursos energéticos, apoyo financiero y vínculos con actores globales como Rusia, Irán y China. La combinación crea un eje geopolítico que desafía de manera directa la estrategia de Estados Unidos en la región.

Venezuela y Cuba profundizan una alianza histórica capaz de desafiar a Estados Unidos y las demás potencias occidentales. Fuente: RC.

Cooperación militar y de inteligencia: un frente común contra Estados Unidos

Lo que preocupa a las potencias occidentales es el nivel de coordinación militar y de defensa. Fuentes de organismos internacionales han señalado que ambos países mantienen intercambios de inteligencia, entrenamientos conjuntos y acuerdos que facilitan la presencia de asesores extranjeros en territorio venezolano y cubano.

Este entramado se complementa con:

Tecnología militar rusa instalada en zonas estratégicas del Caribe

Cooperación con China en telecomunicaciones y ciberseguridad

Acuerdos energéticos que buscan reducir la dependencia de mercados occidentales

La alianza opera como un mecanismo de resistencia ante sanciones estadounidenses y europeas, y como plataforma para proyectar influencia en otros países latinoamericanos afines.