Estados Unidos informó que implementará un mecanismo especial para acelerar ciertos trámites de visa ante la expectativa de un fuerte aumento de viajeros internacionales . La medida, impulsada por la administración Trump, busca facilitar el ingreso de personas que cumplan con una condición muy puntual.

Las autoridades adelantaron que algunos solicitantes podrían obtener entrevistas consulares antes que el resto, mediante un sistema prioritario que no modifica los controles de seguridad. El acceso anticipado aplicaría únicamente para quienes hayan adquirido un elemento específico .

¿Qué compraron las personas que recibirán la visa más rápido en Estados Unidos?

La Casa Blanca lanzó el programa “FIFA Pass”, que otorga prioridad en las citas de visa a quienes compraron entradas oficiales del Mundial a través de la FIFA. El Gobierno busca atender el incremento de viajeros que llegarán a EE.UU., México y Canadá durante el torneo.

El sistema permitirá acceder a un portal exclusivo que adelanta la programación de entrevistas sin modificar los controles habituales . Según el secretario de Estado Marco Rubio, más de 400 funcionarios consulares fueron enviados al exterior para agilizar los trámites.

¿Qué ofrece el FIFA Pass?

Citas de visa aceleradas.

Portal exclusivo para compradores de entradas.

Mismos requisitos de vetting y seguridad.

Prioridad sin costo adicional.

Foto: Archivo.

¿Cómo funciona el proceso y qué deben hacer los viajeros?

Los titulares de entradas podrán ingresar al portal FIFA Pass, que los moverá al inicio de la fila para obtener su entrevista.

Trump pidió a los viajeros que soliciten la visa cuanto antes, ya que la prioridad depende de la disponibilidad en cada consulado. En la mayoría de las regiones, la espera habitual ronda los 60 días, pero quienes accedan al FIFA Pass podrán adelantar su cita significativamente .

Requisitos para acceder