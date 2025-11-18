El Departamento de Estado de EE.UU. especifica en su sitio web oficial que los ciudadanos de siete países con altas tasas de overstay -estadías que exceden los períodos permitidos-, deben pagar ahora una “fianza de visa americana” para poder tramitar este documento por motivos de turismo o negocios.

En ese contexto, la nueva medida -que ya se encuentra completamente en vigencia- no sólo aumentó los requisitos para obtener la documentación migratoria necesaria, sino que, además, exige que los ciudadanos de estas naciones ingresen y salgan del país por terminales aéreas habilitadas. De lo contrario, las autoridades podrán negarles la entrada.

Estados Unidos podrá negar la entrada al país a quienes no cumplan con este requisito

Como condición a los ciudadanos que deben abonar fianza de visa, para garantizar su entrada sin inconvenientes a Estados Unidos se exige que ingresen y salgan del país únicamente a través de los siguientes tres aeropuertos designados

Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS)

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD)

Quienes no ingresen por los puertos determinados podrían tener inconvenientes para ingresar al país, incluso si cuentan con visa americana. Fuente: archivo.

Fianza de visa americana: qué es y quiénes deben pagarla

La medida consiste en un monto que debe abonarse de manera obligatoria para tramitar la visa americana. Este pago tiene posibilidad de reembolso y debe ser realizado por quienes tengan intención de tramitar este documento utilizando un pasaporte de alguno de los países de la lista publicada por las autoridades.

Deben cumplir con la medida los ciudadanos de

Zambia

Malawi

Gambia

Malí

Mauritania

Santo Tomé y Príncipe

Tanzania

Si el viajero cumple con todos los términos de su visa durante la estadía, el dinero será devuelto .

La fianza a pagar se especificará según cada caso al momento de la entrevista, pero variará entre los USD 5,000; USD 10,000 o USD 15,000. Además, será necesario presentar el Formulario l-352 del DHS y aceptar los términos de fianza mediante la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro.