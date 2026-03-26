Viajar en avión dentro de Estados Unidos no exige los mismos requisitos para todos los pasajeros. En medio de la aplicación de la identificación REAL ID, el gobierno federal aclaró que hay un grupo de personas que puede abordar vuelos domésticos sin presentar pasaporte ni documento de identidad propio. La medida se rige a través de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que precisa que estos pasajeros no necesitan mostrar identificación en los controles para vuelos nacionales, aunque sí deben cumplir con las reglas de la aerolínea si esta solicita información adicional. La TSA confirmó que los menores de 18 años no están obligados a presentar identificación para tomar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. Esto significa que, en términos generales, no necesitan pasaporte, licencia ni tarjeta REAL ID para pasar por el control de seguridad. La aclaración es importante porque desde mayo de 2025 la exigencia de REAL ID comenzó a aplicarse a los pasajeros adultos. Sin embargo, esa obligación rige para quienes ya tienen 18 años o más, no para quienes todavía son menores. De todos modos, el gobierno también aclara que esta regla corresponde al control de seguridad federal. Por eso, la TSA recomienda consultar con cada aerolínea, ya que algunas compañías pueden pedir comprobantes de edad o documentación complementaria en situaciones puntuales. Tomando como referencia el año 2026, las personas que todavía no cumplieron 18 años son, en principio, quienes nacieron desde 2009 en adelante. Es decir, ese es el grupo etario que entra dentro de la excepción informada por la TSA para vuelos domésticos. La lista por año de nacimiento queda así, siempre que la persona siga siendo menor de 18 años al momento de viajar. Esto quiere decir que el dato de “2008 en adelante” no es correcto como regla general para todo 2026. Quienes nacieron en 2008 ya pueden haber cumplido 18 años este año, por lo que en muchos casos ya quedarían alcanzados por la exigencia de identificación para vuelos nacionales. La TSA también publicó una aclaración para los casos en que el menor no viaja con un adulto. Allí señaló que los menores de 18 años siguen sin tener una exigencia general de identificación para vuelos domésticos, aunque pueden aparecer requisitos adicionales según el tipo de viaje. Uno de esos casos aparece cuando el menor viaja solo y además utiliza TSA PreCheck. En ese escenario, la agencia federal indica que sí podría necesitar una identificación aceptable para acceder a ese control acelerado. Por eso, aunque el gobierno no exige pasaporte ni documento de identidad a los menores de 18 años para vuelos domésticos, la recomendación oficial sigue siendo revisar antes las condiciones de la aerolínea y del tipo de embarque. La entrada en vigor de la REAL ID generó dudas entre muchas familias, pero la TSA fue clara al marcar la diferencia entre menores y adultos. La obligación federal de presentar una identificación válida para volar dentro del país se aplica a los pasajeros de 18 años en adelante. En cambio, quienes todavía forman parte de la lista de menores de edad pueden seguir viajando en vuelos internos sin pasaporte ni documento propio, siempre dentro del marco de las reglas oficiales vigentes en Estados Unidos.