Estados Unidos prohibirá la renovación del pasaporte a ciudadanos y extranjeros naturalizados que hayan recibido esta clasificación, en especial quienes tengan un marcador distinto al sexo asignado al nacer. La medida ya está impactando en los trámites y condiciona directamente la emisión de nuevos pasaportes. El cambio responde a una orden ejecutiva que redefine los criterios oficiales y elimina la posibilidad de utilizar marcadores alternativos. A partir de ahora, el Gobierno solo reconocerá el sexo biológico registrado al momento del nacimiento en todos los documentos emitidos. En este escenario, quienes intenten renovar el pasaporte con una clasificación diferente podrían enfrentar demoras, pedidos de información adicional o la emisión de un nuevo documento con datos ajustados a los registros oficiales. La restricción alcanza a ciudadanos y extranjeros naturalizados con pasaporte estadounidense que tengan un documento con marcador “X”, que figuren con un sexo distinto al registrado al nacer o que intenten modificar ese dato durante el proceso de renovación. Las autoridades confirmaron que ya no se emitirán pasaportes con marcador “X” ni se aceptarán solicitudes para cambiar el sexo en el documento. Esto implica que el impacto se concentra en quienes deban renovar, ya que el nuevo pasaporte deberá ajustarse obligatoriamente a los datos de nacimiento. El trámite de renovación continúa vigente, pero con condiciones más estrictas para quienes estén alcanzados por esta medida. El punto central es que el nuevo pasaporte se emitirá únicamente con el sexo asignado al nacer, sin excepciones. En la práctica, esto implica una serie de condiciones clave que los solicitantes deben tener en cuenta antes de iniciar el proceso: Si la documentación presentada no incluye información sobre el sexo, las autoridades podrán requerir registros complementarios para determinarlo antes de emitir el nuevo pasaporte. Por eso, se recomienda revisar todos los datos antes de iniciar la renovación, ya que cualquier inconsistencia puede extender los tiempos o modificar el resultado final del trámite.