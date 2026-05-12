La cotizacióndel Peso colombiano este martes 12 de mayo en Estados Unidos es de 3,750.49 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.05% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, el peso colombiano mostró un leve avance de 0.68%, pero en el último año acumuló una caída de 6.56%, lo que sugiere una mejora reciente dentro de una tendencia anual de depreciación. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano fue del 3.29%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 12.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los dos días consecutivos anteriores, la moneda ha registrado un ligero incremento en su valor. Este aumento puede ser indicativo de una recuperación en la confianza del mercado, lo que podría influir en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para confirmar su sostenibilidad. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Vuelven a rugir los motores: La producción de autos en México logra su mejor arranque en 7 años para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos y casas de cambio, evita aeropuertos y hoteles, usa ATMs de tu banco o red aliada, verifica el tipo en apps fiables y prefiere tarjetas sin comisiones.