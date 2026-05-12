La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 12 de mayo en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.56% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la Libra esterlina subió 42.14%, pero en el último año cayó -81.89%, reflejando alta volatilidad y un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 7.17%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 6.31%. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, alcanzando un valor de 1 en comparación con los días pasados. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un aumento en su valor consecutivo, consolidando su fortalecimiento en el mercado. El análisis de esta tendencia indica que la Libra esterlina está en una fase de recuperación, lo que podría ser señal de confianza en la economía británica entre los inversores. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Vuelven a rugir los motores: La producción de autos en México logra su mejor arranque en 7 años para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos y casas de cambio, evita aeropuertos y hoteles, usa ATMs de tu banco o red aliada, verifica el tipo en apps fiables y prefiere tarjetas sin comisiones.