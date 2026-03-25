El Gobierno de Estados Unidos estableció una disposición que impacta directamente en los trámites de documentación para menores de edad. De acuerdo con la normativa vigente, las personas menores de 16 años no pueden renovar su pasaporte y deben iniciar una nueva solicitud desde cero. Según las disposiciones del Departamento de Estados, las personas menores de 16 años de edad no pueden renovar su pasaporte de manera convencional y deberán iniciar el proceso correcto desde cero. De esta manera, al día de la fecha, todos los nacidos a partir del año 2010 en adelante deben solicitar un pasaporte nuevo. En lugar de renovar, los menores de 16 años deben: Para obtener el nuevo pasaporte, se requiere: