La mayoría de los turistas que planeen visitar Estados Unidos deben, salvo que cuenten con una excepción, tramitar primero su visa americana. Aunque este documento no garantiza de manera absoluta el ingreso al país, es un requisito indispensable para poder viajar al puerto de entrada de EE.UU. En este contexto, el Departamento de Estado enfatiza en su sitio web oficial la relevancia de mantener la integridad de las páginas de visa en el pasaporte. Los daños severos a este documento pueden resultar en que el permiso sea considerado inválido, sin importar su fecha de caducidad. “Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, se afirma. De acuerdo con lo indicado, las visas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte del viajero donde fueron emitidas o que evidencien daños severos, perderán automáticamente su validez. La instrucción para quienes disponen de un nuevo pasaporte cuando el anterior aún contiene una visa válida es viajar con ambos documentos hasta que se emita un nuevo visado en el pasaporte actual. Un ejemplo de esto es que la página de visas sufra un desgarro o que se intente remover este documento cuando un pasaporte en el que se encuentra venció para colocarlo en el nuevo ejemplar. Esta práctica está totalmente prohibida. Por otro lado, es esencial respetar los plazos de entrada y salida establecidos para mantener la vigencia del documento y poder utilizarlo nuevamente. Si se sobrepasan estos períodos, la visa se anula automáticamente por considerarse fuera de estatus, lo que la invalidará para futuros viajes. La visa americana debe ser utilizada exclusivamente para su finalidad, ya que llevar a cabo actividades que se encuentren fuera de los permisos que contempla podría comprometer su validez.