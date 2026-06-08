Un grupo de senadores demócratas presentó un proyecto de ley para entregar cheques de hasta u$s 2.400 a familias estadounidenses como reembolso por el costo de los aranceles impuestos por la administración Trump, declarados ilegales por la Corte Suprema.

La iniciativa, denominada Tariff Refunds for Working Families Act, canalizaría los u$s 166.000 millones recaudados por esos gravámenes hacia pagos directos a hogares de ingresos bajos y medios.

El proyecto fue presentado por el senador Martin Heinrich (D-Nuevo México) junto a otros legisladores del partido. La medida llega tras el fallo del Tribunal Supremo que anuló una parte sustancial de los aranceles recíprocos de Trump por considerarlos inconstitucionales y se enmarca en la estrategia demócrata de cara a las elecciones legislativas de medio término de 2026.

¿Quiénes recibirían los cheques de hasta 2.400 dólares?

El monto del reembolso varía según el tipo de declaración impositiva y el nivel de ingresos del hogar.

No todos los contribuyentes recibirían la misma cantidad: el pago máximo de u$s 2.400 corresponde a una familia de cuatro integrantes —dos adultos que declaran en conjunto y dos hijos dependientes— cuyos ingresos combinados no superen los u$s 180.000 anuales.

Montos según tipo de contribuyente

Declaración conjunta (ingresos menores a u$s 180.000): u$s 1.200

Jefe/a de hogar (ingresos menores a u$s 120.000): u$s 600

Declaración individual (ingresos menores a u$s 90.000): u$s 600

Por cada hijo dependiente: u$s 600 adicionales

El monto del reembolso varía según el tipo de declaración impositiva y el nivel de ingresos del hogar. rafastockbr

¿Qué debe pasar para que estos pagos se hagan efectivos?

El proyecto fue derivado al Comité de Finanzas del Senado, donde deberá ser debatido y aprobado antes de avanzar hacia una votación en el pleno. Al tratarse de una iniciativa demócrata en un Congreso de mayoría republicana, su aprobación enfrenta obstáculos significativos.

Si la ley se aprueba, el IRS sería el organismo encargado de procesar y distribuir los pagos. El proyecto también prohíbe explícitamente que los cheques incluyan el nombre del presidente —una medida que apunta directamente a Trump, quien firmó los cheques de estímulo del COVID-19 con su nombre.