Estados Unidos ha confirmado que ciertos extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática sin necesidad de visa y, en determinadas circunstancias, sin un pasaporte tradicional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas. Este procedimiento permite una mayor flexibilidad en el ingreso al país, facilitando el acceso a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. A continuación, la lista completa: Los ciudadanos canadienses disfrutan de un régimen especial para ingresar a Estados Unidos. A diferencia de otros extranjeros, no requieren visa de turista o negocios para estancias breves y, al ingresar por tierra o mar, pueden utilizar documentos alternativos al pasaporte. Este beneficio no aplica a: