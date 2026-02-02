El Gobierno de los Estados Unidos continúa endureciendo el proceso de solicitud de la visa para muchos inmigrantes. A partir del 2026, un grupo de latinos deberá someterse a una instancia más durante el trámite, de lo contrario no podrán ingresar de forma legal al país.

La nueva normativa impacta especialmente en quienes iniciaban el trámite sin necesidad de entrevista presencial. A partir de ahora, el proceso será más estricto y uniforme, con mayores controles y presencia obligatoria en los consulados, incluso para personas que antes estaban exentas de ese requisito.

Estados Unidos modifica el proceso de la visa para estas personas

El Departamento de Estado de Estados Unidos resolvió poner fin a la exención automática de entrevista presencial para menores de 14 años y adultos mayores de 79 que solicitan visas de no inmigrante. Hasta ahora, estos grupos podían completar el trámite sin presentarse personalmente ante un oficial consular en la mayoría de los casos.

Con la actualización de las normas consulares, la edad deja de ser un criterio suficiente para evitar la entrevista. A partir de 2026, todos los solicitantes quedan sujetos a evaluación presencial, salvo excepciones muy específicas que deberán ser autorizadas por el propio consulado.

Qué cambia en el proceso para solicitar la visa en el 2026

El proceso para tramitar la visa estadounidense quedará bajo un esquema más estricto y uniforme, administrado por los consulados de Estados Unidos y supervisado por el Departamento de Estado. Los solicitantes deberán completar el formulario correspondiente, abonar la tarifa y asistir a una entrevista presencial en la sede consular asignada.

Las autoridades consulares conservan la potestad de exigir entrevista incluso en casos que podrían calificar para alguna excepción administrativa. Esto significa que la decisión final queda en manos del oficial consular, quien evaluará cada solicitud de manera individual.

Quiénes deberán presentarse obligatoriamente a la entrevista

De acuerdo con las nuevas disposiciones del Departamento de Estado, deberán cumplir con la entrevista presencial:

Menores de 14 años que soliciten una visa por primera vez o una renovación. Personas mayores de 79 años que inicien o renueven una visa de no inmigrante. Solicitantes que no cumplan con los criterios establecidos para renovaciones simplificadas. Casos que el consulado considere que requieren una evaluación adicional.

La eliminación de la exención automática incrementará la cantidad de personas que deberán concurrir a los consulados, lo que podría generar mayores tiempos de espera en varios países de América Latina.