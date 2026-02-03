La visa americana es un documento esencial para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la exigirán para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país.

En ese sentido, además de reunir toda la documentación y cumplir otros criterios básicos de elegibilidad, es esencial asegurarse que la foto que se presente durante el trámite cumpla con todos los requisitos exigidos.

Visa americana: requisitos de foto que todos los solicitantes deben respetar

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, las reglas generales al momento de presentar la foto de la visa americana son

Especificaciones de formato

Debe ser a color

La cabeza del solicitante debe estar ubicada entre 22 mm y 35 mm de la altura total de la imagen hasta la barbilla

Se tiene que haber tomado hace no más de 6 meses

Debe tener fondo blanco

La visa americana es esencial en la mayoría de los casos para visitar Estados Unidos. Fuente: archivo.

Especificaciones de postura y vestimenta

El solicitante debe tener una expresión neutral y los ojos abiertos

Ropa casual que se utilice durante el día a día

No se deben llevar uniformes, salvo vestimenta religiosa

No se puede usar gorra o nada que oculte la línea del cabello, a menos que se utilice a diario con fines religiosos

No tiene que haber sombras sobre el rostro

No se aceptan auriculares ni ningún dispositivo de ese estilo

No se permiten gafas, a menos que no puedan quitarse por fines médicos

A modo de guía, las autoridades publicaron ejemplos de fotos permitidas y denegadas, que pueden consultarse clicando aquí.

Cómo debe ser la imagen digital para que las autoridades la consideren aceptable

Ciertas solicitudes de visado requerirán que se suba al sistema una fotografía digital, como los visados de no inmigrante que se solicitan a través del formulario en línea DS-160 o DS-1648. En este caso, los requisitos son

Dimensiones

600x600 píxeles como mínimo

1200x1200 píxeles como máximo

Color

Debe estar a 24 bits por píxel en espacio de color sRGB.

Formato de archivo

Tiene que ser JPEG

Tamaño

Debe pesar 240 kB o menos

Compresión

En caso de que se necesite, debe ser menor o igual a 20:1

Si bien la imagen puede tomarse en el hogar, las autoridades aconsejan que se utilice un servicio profesional.