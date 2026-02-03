En esta noticia
La visa americana es un documento esencial para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la exigirán para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país.
En ese sentido, además de reunir toda la documentación y cumplir otros criterios básicos de elegibilidad, es esencial asegurarse que la foto que se presente durante el trámite cumpla con todos los requisitos exigidos.
Visa americana: requisitos de foto que todos los solicitantes deben respetar
De acuerdo con lo especificado por las autoridades, las reglas generales al momento de presentar la foto de la visa americana son
Especificaciones de formato
- Debe ser a color
- La cabeza del solicitante debe estar ubicada entre 22 mm y 35 mm de la altura total de la imagen hasta la barbilla
- Se tiene que haber tomado hace no más de 6 meses
- Debe tener fondo blanco
Especificaciones de postura y vestimenta
- El solicitante debe tener una expresión neutral y los ojos abiertos
- Ropa casual que se utilice durante el día a día
- No se deben llevar uniformes, salvo vestimenta religiosa
- No se puede usar gorra o nada que oculte la línea del cabello, a menos que se utilice a diario con fines religiosos
- No tiene que haber sombras sobre el rostro
- No se aceptan auriculares ni ningún dispositivo de ese estilo
- No se permiten gafas, a menos que no puedan quitarse por fines médicos
A modo de guía, las autoridades publicaron ejemplos de fotos permitidas y denegadas, que pueden consultarse clicando aquí.
Cómo debe ser la imagen digital para que las autoridades la consideren aceptable
Ciertas solicitudes de visado requerirán que se suba al sistema una fotografía digital, como los visados de no inmigrante que se solicitan a través del formulario en línea DS-160 o DS-1648. En este caso, los requisitos son
Dimensiones
- 600x600 píxeles como mínimo
- 1200x1200 píxeles como máximo
Color
- Debe estar a 24 bits por píxel en espacio de color sRGB.
Formato de archivo
- Tiene que ser JPEG
Tamaño
- Debe pesar 240 kB o menos
Compresión
- En caso de que se necesite, debe ser menor o igual a 20:1
Si bien la imagen puede tomarse en el hogar, las autoridades aconsejan que se utilice un servicio profesional.