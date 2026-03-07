Algunos apellidos asociados al origen de Estados Unidos despiertan curiosidad entre inmigrantes y descendientes de familias históricas. Nombres vinculados con los Padres Fundadores se consideran símbolos del nacimiento del país y permiten rastrear linajes ligados a la independencia. Pero tener un apellido considerado “100% estadounidense” no garantiza ventajas automáticas para obtener la residencia o la ciudadanía. El proceso migratorio, incluida la Green Card, depende de requisitos legales establecidos por las autoridades federales. Varios de los apellidos que suelen asociarse con los orígenes del país pertenecen a figuras clave de la independencia y de la redacción de la Constitución. Muchos descendientes de estas familias pueden rastrear vínculos con la historia fundacional de Estados Unidos. Entre los nombres más emblemáticos aparecen: Estos apellidos están ligados a dirigentes que participaron en la independencia, la creación del gobierno federal y la redacción de documentos fundamentales del país. Contar con un apellido histórico no garantiza ni acelera automáticamente la obtención de la Green Card o de la ciudadanía estadounidense. El proceso de naturalización depende de criterios legales y administrativos definidos por el sistema migratorio federal. Para convertirse en ciudadano de Estados Unidos, las autoridades migratorias exigen: Aunque un apellido histórico puede tener valor genealógico o cultural, la vía más utilizada para iniciar un proceso migratorio sigue siendo el patrocinio familiar por parte de ciudadanos estadounidenses, que permite solicitar beneficios migratorios dentro del sistema legal vigente.