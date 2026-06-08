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El Gobierno de Estados Unidos mantiene publicadas en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que un ciudadano o extranjero naturalizado debe reemplazar su pasaporte por un nuevo ejemplar debido a un cambio físico.
Conocer y respetar estas reglas es fundamental para preservar la validez de esta identificación internacional y garantizar que cumple con todos los requisitos para ser aceptada por las autoridades y las aerolíneas.
Confirmado por Estados Unidos: los cambios físicos que obligan a solicitar un nuevo pasaporte
De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, sólo es necesario tramitar un nuevo pasaporte cuando la apariencia del portador cambió significativamente en comparación con la fotografía que tiene el documento.
La regla establece claramente que el cambio no es necesario si la persona sigue siendo fácilmente identificable.
No obstante, deberá actualizarse -independientemente de la vigencia del documento- cuando existan cambios físicos importantes, como
- Cirugía facial significativa
- Traumatismo facial grave
- Aumento considerable de peso
- Pérdida considerable de peso
- Incorporación de numerosos tatuajes faciales
- Eliminación de tatuajes faciales que alteren notablemente la apariencia
- Colocación o retiro de perforaciones faciales grandes
Los cambios físicos que no requieren de la tramitación de un nuevo pasaporte
Ciertos cambios físicos son considerados por las autoridades como “menores”, por lo que no requieren de la actualización del pasaporte. Algunos ejemplos son
- Dejarse crecer la barba
- Teñirse el cabello
- Los cambios naturales asociados al envejecimiento
Requisitos de fotografía que todos deben cumplir para solicitar el pasaporte o renovarlo
Estados Unidos recuerda que las fotografías incorrectas son actualmente una de las principales causas de retrasos de solicitudes de pasaportes.
En esa línea, es vital considerar que una fotografía sólo se considerará aceptable si cumple con requisitos como
- Haber sido tomada durante los últimos seis meses
- Estar en color
- Mostrar el rostro completo
- Tener fondo blanco
- No incluir filtros ni modificaciones digitales
- Presentar una expresión neutral
- Mantener ambos ojos abiertos y visibles
- No incluir objetos que cubran el rostro, salvo excepciones médicas o religiosas documentadas
Quienes deseen ver ejemplos de fotografías aceptables y conocer todos los pasos del trámite podrán hacerlo clicando aquí.