El Gobierno de Estados Unidos mantiene publicadas en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que un ciudadano o extranjero naturalizado debe reemplazar su pasaporte por un nuevo ejemplar debido a un cambio físico.

Conocer y respetar estas reglas es fundamental para preservar la validez de esta identificación internacional y garantizar que cumple con todos los requisitos para ser aceptada por las autoridades y las aerolíneas.

Confirmado por Estados Unidos: los cambios físicos que obligan a solicitar un nuevo pasaporte

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, sólo es necesario tramitar un nuevo pasaporte cuando la apariencia del portador cambió significativamente en comparación con la fotografía que tiene el documento.

La regla establece claramente que el cambio no es necesario si la persona sigue siendo fácilmente identificable.

No obstante, deberá actualizarse -independientemente de la vigencia del documento- cuando existan cambios físicos importantes, como

Cirugía facial significativa

Traumatismo facial grave

Aumento considerable de peso

Pérdida considerable de peso

Incorporación de numerosos tatuajes faciales

Eliminación de tatuajes faciales que alteren notablemente la apariencia

Colocación o retiro de perforaciones faciales grandes

El pasaporte americano debe ser actualizado si su portador tuvo un gran cambio físico. Shutterstock

Los cambios físicos que no requieren de la tramitación de un nuevo pasaporte

Ciertos cambios físicos son considerados por las autoridades como “menores”, por lo que no requieren de la actualización del pasaporte. Algunos ejemplos son

Dejarse crecer la barba

Teñirse el cabello

Los cambios naturales asociados al envejecimiento

Requisitos de fotografía que todos deben cumplir para solicitar el pasaporte o renovarlo

Estados Unidos recuerda que las fotografías incorrectas son actualmente una de las principales causas de retrasos de solicitudes de pasaportes.

En esa línea, es vital considerar que una fotografía sólo se considerará aceptable si cumple con requisitos como

Haber sido tomada durante los últimos seis meses

Estar en color

Mostrar el rostro completo

Tener fondo blanco

No incluir filtros ni modificaciones digitales

Presentar una expresión neutral

Mantener ambos ojos abiertos y visibles

No incluir objetos que cubran el rostro, salvo excepciones médicas o religiosas documentadas

Quienes deseen ver ejemplos de fotografías aceptables y conocer todos los pasos del trámite podrán hacerlo clicando aquí.