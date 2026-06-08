La transformación digital llegó oficialmente a uno de los documentos más utilizados por los conductores. En un cambio que podría modificar para siempre la forma de identificarse y acreditar la habilitación para conducir, millones de personas ya pueden llevar su licencia directamente en el teléfono celular.

El Gobierno de California anunció la ampliación de su programa de licencias de conducir digitales (mobile Driver’s License o mDL), permitiendo que los usuarios incorporen su identificación en nuevas plataformas móviles y utilicen el documento desde su smartphone.

La licencia de conducir ahora vive dentro del celular

La iniciativa forma parte del proceso de modernización impulsado por el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV). Actualmente, los conductores pueden almacenar su licencia digital en:

CA DMV Wallet

Apple Wallet

Google Wallet

Samsung Wallet

La incorporación de Samsung Wallet amplía el acceso a millones de usuarios de Android que ahora podrán portar su identificación oficial directamente desde el teléfono.

California ya permite que millones de personas lleven su licencia de conducir directamente en el celular. Fuente: El Cronista.

Millones de personas podrán olvidarse de la tarjeta física

Según informó la oficina del gobernador, el programa ya registra más de 1,7 millones de licencias digitales activas, mientras que millones de californianos solicitaron incorporarse al sistema desde su lanzamiento. La licencia digital permite verificar identidad y edad sin necesidad de exhibir toda la información personal contenida en el documento físico.

Aunque el avance tecnológico es significativo, existe una aclaración importante. Las autoridades de California señalan que la licencia digital no reemplaza completamente al documento físico, por lo que los conductores todavía deben conservar su tarjeta tradicional mientras continúa la expansión del sistema.