A partir del 1° de julio de 2026 , quienes tengan la licencia de conducir vencida en el estado de Florida deberán tramitar su renovación bajo nuevas reglas: la tarjeta deberá indicar si el titular es o no ciudadano estadounidense.

La medida surge de la ley HB 991, firmada por el gobernador Ron DeSantis el 1° de abril y representa el cambio más significativo en los requisitos de identificación del estado en años recientes.

La norma fue aprobada por la Legislatura de Florida el 12 de marzo de 2026 con 77 votos a favor y 28 en contra en la Cámara, y 27 a 12 en el Senado. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) será el organismo encargado de implementar el cambio en todos los nuevos documentos emitidos desde esa fecha.

¿Quiénes deben tramitar una nueva licencia de conducir en Florida?

La obligación recae sobre quienes necesiten renovar su licencia vencida o tramitar una nueva a partir del 1° de julio de 2026. Quienes cuenten con una licencia vigente no están obligados a concurrir al DMV antes de su fecha de vencimiento: el cambio no opera de forma retroactiva .

La ley establece que el DHSMV deberá emitir, sin costo adicional, una nueva tarjeta a toda persona que actualice su estatus legal al naturalizarse como ciudadana estadounidense. El texto legislativo aclara que este beneficio aplica únicamente si la actualización se realiza dentro del plazo correspondiente.

La obligación recae sobre quienes necesiten renovar su licencia vencida o tramitar una nueva a partir del 1° de julio de 2026. Chat GPT | IA

¿Qué cambia en la licencia de conducir y qué pasa si no se cumple?

Las licencias y tarjetas de identificación emitidas a partir de julio deberán reflejar el estatus de ciudadanía del titular. Los residentes con estatus migratorio legal vigente podrán continuar obteniendo su licencia, ya que la ley de Florida solo permite emitir documentos a personas con situación migratoria regular.

Plazos a tener en cuenta

1° de julio de 2026: entra en vigor la obligación de incluir el estatus de ciudadanía en nuevas licencias y renovaciones.

1° de enero de 2027: el resto de las disposiciones de HB 991 entran en vigencia plena.