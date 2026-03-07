Viajar a Estados Unidos sin una visa es posible para miles de extranjeros de América Latina que ya cuentan con residencia permanente. Las autoridades migratorias confirmaron que quienes posean una Green Card válida pueden ingresar al país sin necesidad de solicitar una visa adicional, siempre que presenten su tarjeta de residente permanente al llegar al puerto de entrada. Este documento oficial —conocido como Form I-551 o tarjeta de residente permanente— funciona como prueba de estatus migratorio y permite entrar nuevamente a Estados Unidos después de un viaje temporal al extranjero. Al llegar, un oficial migratorio revisará la tarjeta y otros documentos de identidad para determinar si la persona puede ingresar al país. Los residentes permanentes legales no necesitan tramitar una visa para regresar a Estados Unidos después de viajar al exterior. La Green Card vigente es el documento principal que deben presentar ante las autoridades migratorias. En el punto de entrada, un oficial revisará estos documentos y evaluará si el residente permanente mantiene su estatus y puede ingresar nuevamente al país. Aunque los residentes permanentes pueden salir y volver a Estados Unidos, el tiempo que pasen fuera del país puede influir en su estatus migratorio si se considera que abandonaron su residencia. Si el viaje al exterior supera un año, las autoridades recomiendan solicitar antes de salir un permiso de reingreso (Form I-131). Este documento ayuda a demostrar que el residente permanente mantiene su intención de vivir en Estados Unidos y facilita el regreso al país.