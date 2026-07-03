Estados Unidos mantiene una estricta política migratoria y, en ese sentido, detalla en su sitio oficial cuáles son las causas por las que mexicanos, colombianos, venezolanos y cualquier otro extranjero que viole la legislación vigente puede ser deportado.

Quiénes pueden ser deportados del país, según indica Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial, un ciudadano extranjero puede ser detenido y luego deportado bajo alguna de las siguientes circunstancias

Ingresó a Estados Unidos de manera ilegal

Cometió un delito o violó las leyes estadounidenses

No cumplió con los permisos o las condiciones establecidas en su visa

Está involucrado en actos criminales

Es considerado una amenaza para la seguridad pública

Estados Unidos especifica las 5 situaciones principales que pueden devenir en deportación. Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

Cuánto tiempo puede permanecer detenido por ICE un extranjero

Estados Unidos afirma que las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pueden permanecer en un centro de detención hasta la fecha fijada para su audiencia ante la corte o hasta que se ejecute la orden de deportación

El procedimiento dependerá de las circunstancias de cada caso.

En qué situaciones Estados Unidos dice que puede realizar una deportación inmediata

La normativa contempla la posibilidad de una deportación expedita para quienes

Ingresaron al país sin pasar por un control migratorio

No cumplieron los requisitos relacionados con su visa, su ingreso o su permanencia en Estados Unidos

No contaban con documentos de viaje válidos o legítimos