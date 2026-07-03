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Estados Unidos mantiene una estricta política migratoria y, en ese sentido, detalla en su sitio oficial cuáles son las causas por las que mexicanos, colombianos, venezolanos y cualquier otro extranjero que viole la legislación vigente puede ser deportado.
Quiénes pueden ser deportados del país, según indica Estados Unidos
De acuerdo con la información oficial, un ciudadano extranjero puede ser detenido y luego deportado bajo alguna de las siguientes circunstancias
- Ingresó a Estados Unidos de manera ilegal
- Cometió un delito o violó las leyes estadounidenses
- No cumplió con los permisos o las condiciones establecidas en su visa
- Está involucrado en actos criminales
- Es considerado una amenaza para la seguridad pública
Cuánto tiempo puede permanecer detenido por ICE un extranjero
Estados Unidos afirma que las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pueden permanecer en un centro de detención hasta la fecha fijada para su audiencia ante la corte o hasta que se ejecute la orden de deportación
El procedimiento dependerá de las circunstancias de cada caso.
En qué situaciones Estados Unidos dice que puede realizar una deportación inmediata
La normativa contempla la posibilidad de una deportación expedita para quienes
- Ingresaron al país sin pasar por un control migratorio
- No cumplieron los requisitos relacionados con su visa, su ingreso o su permanencia en Estados Unidos
- No contaban con documentos de viaje válidos o legítimos
De no cumplirse con estas condiciones, las autoridades migratorias podrán aplicar este procedimiento.