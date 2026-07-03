En la apertura de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.87 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.71%.

La cotización del Euro registró una caída semanal de -0.60%, pero en el último año acumula un avance de 2.23%, lo que sugiere debilidad reciente dentro de una tendencia general positiva.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.20%, que es menor que la volatilidad anual del 5.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un incremento en su valor, mostrando una recuperación frente a otras divisas.

En los días anteriores, la tendencia también era favorable, aunque con fluctuaciones menores. La estabilidad en el crecimiento del Euro sugiere una confianza creciente en la economía de la zona euro.

Esta tendencia positiva podría estar impulsada por factores como el aumento de la actividad económica y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

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Conocé la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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