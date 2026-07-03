La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 3 de julio en Estados Unidos es de 3,359.13 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.83% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso colombiano registró una variación de -2.66% y en el último año acumula un cambio de -13.47%, evidenciando una tendencia negativa en su cotización.

Efecto ‘Y si sí’ | La economía mexicana podría anotar un ‘gol extra’ con el Mundial: Banamex

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 8.75%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 13.16%.

La cotización del Peso colombiano en los últimos tres días muestra una tendencia positiva, con un incremento constante en su valor en relación a las monedas extranjeras. Este comportamiento sugiere que el mercado ha respondido favorablemente a factores económicos recientes.

Este aumento en el valor del Peso podría estar relacionado con una mejora en la confianza del inversor y un entorno económico más estable en el país. Sin embargo, es importante monitorear de cerca esta tendencia para evaluar su sustentabilidad a largo plazo.

Efecto ‘Y si sí’ | La economía mexicana podría anotar un ‘gol extra’ con el Mundial: Banamex

Conocé la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

El cash sigue siendo el rey: Banco Plata rompe el molde digital y desplegará 300 cajeros en México

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.