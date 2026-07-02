Castigan con multas de 10,000 dólares a quienes hagan tatuajes en esta parte del cuerpo

El Código Revisado de Washington (RCW) en Estados Unidos incluye dentro de sí una cantidad inmensa de normas y legislaciones vigentes dentro del Estado. Los tatuajes en la esclerótica se comprenden como delito en el título 70 sobre Salud y Seguridad Pública.

La legislación estatal establece, además de la prohibición, sanciones económicas para quienes incumplan esta norma. El argumento de la ley es que se trata e una práctica peligrosa debido a los riesgos que representa para la salud y la visión.

Los tatuajes en la esclerótica se comprenden como delito en el título 70 sobre Salud y Seguridad Pública. Shutterstock

Oficial en Estados Unidos: ¿Qué prohíbe la ley de Washington sobre los tatuajes en la esclerótica?

En el título 70 del RCW, en el capítulo 70.54 sobre Disposiciones Diversas de Seguridad y Salud, está el artículo 70.54.355: " Una persona no puede realizar ni ofrecer realizar tatuajes en la esclerótica a otra persona. (...) La persona que viole esta sección estará sujeta a una sanción civil "

La prohibición alcanza a cualquier procedimiento mediante el que se inserte tinta o pigmento con el uso de agujas, bisturíes u otros instrumentos similares sobre o debajo de las membranas que recubren el ojo:

La conjuntiva del fórnix.

La conjuntiva bulbar.

La conjuntiva ocular.

Otras superficies del ojo donde pueda introducirse pigmento de forma permanente.

Castigan con multas a quienes hagan tatuajes en esta parte del cuerpo: ¿Cuáles son las sanciones por realizar tatuajes en la esclerótica?

Según la legislación de Washington, se establece que quienes realicen este procedimiento serán castigados con una multa civil de hasta 10,000 dólares por cada infracción.

Además, la normativa autoriza al Estado a iniciar acciones legales contra quienes realicen el trabajo para hacer cumplir la prohibición mediante la aplicación de las siguientes medidas:

Solicitar órdenes judiciales para detener la actividad.

Reclamar el pago de las multas civiles correspondientes.

Promover otras acciones previstas por la legislación estatal para impedir que continúe la práctica.



