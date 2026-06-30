La ciudadanía estadounidense podrá ser revocada en cuanto se demuestre que la obtención de este beneficio fue de manera fraudulenta

El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea proceder con la revocación de varias ciudadanías antes de que finalice el año fiscal 2026. Esto es parte de las políticas migratorias que se proponen endurecer los procesos de inmigración legal.

Según se reveló, el plan es presentar al menos 250 casos de desnaturalización ante los tribunales federales antes de octubre. Se trata de un procedimiento legal raramente utilizado a nivel masivo como se plantea en este contexto.

El plan es presentar al menos 250 casos de desnaturalización ante los tribunales federales antes de octubre. Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos revocará una por una la ciudadanía de estas personas: ¿En qué casos el Gobierno avanzar con la desnaturalización?

Según lo que establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y el Departamento de Justicia, la ciudadanía podrá ser revocada en cuanto se demuestre que la obtención de este beneficio fue de manera fraudulenta a través del ocultamiento o falsificación de información.

Se considerará como proceso fraudulento cuando:

Se haya mentido u ocultado información importante

Se haya ocultado antecedentes penales o investigaciones criminales

Se haya presentado documentación falsa o declaraciones fraudulentas

No se haya cumplido con alguno de los requisitos clave

Según informó el Departamento de Justicia, los primeros casos que presentó el Gobierno en 2026 fueron sobre personas acusadas o condenadas por delitos como abuso sexual de menores, fraudes bancarios, migratorio, electrónicos, y tráfico de drogas.

¿Cómo es el proceso de desnaturalización en Estados Unidos?

No se trata de un proceso automático, es más bien un procedimiento judicial que debe llevarse a cabo ante un tribunal federal:

La investigación del caso es de los primeros pasos, en esta fase las autoridades reúnen pruebas para determinar si la ciudadanía se obtuvo de forma ilegal o fraudulenta La presentación de la demanda ante un tribunal y juez federal es el segundo paso Cuando se llega a esta fase, la persona tendrá el derecho de defenderse ante las acusaciones con la presentación de pruebas y representación legal La decisión judicial termina de decidir si se revoca o no la ciudadanía Si se revoca la ciudadanía, la persona vuelve al estatus migratorio que tenía antes de obtener este beneficio. En algunos casos, puede derivar en deportaciones



