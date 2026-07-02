Un equipo de arqueólogos halló en Francia un tesoro con decenas de miles de monedas romanas que había permanecido oculto durante 1.800 años. El hallazgo se produjo en el pueblo de Senon, al noreste del país, durante trabajos de excavación previos a una construcción. Según los primeros cálculos, la cifra total podría superar las 40.000 piezas.

El descubrimiento fue confirmado por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia (INRAP) , a cargo de la excavación. Las monedas estaban distribuidas en tres vasijas de cerámica conocidas como ánforas. Los especialistas estiman que fueron enterradas entre los años 280 y 310 después de Cristo.

¿Dónde se encontró el tesoro de monedas romanas?

El hallazgo tuvo lugar en un barrio residencial de la antigua Senon, un asentamiento que evolucionó de aldea gala a ciudad romana. La excavación abarcó 1.500 metros cuadrados y permitió reconstruir distintas etapas de la vida del lugar. Allí se identificaron calles empedradas, viviendas de piedra y sistemas de calefacción bajo el piso.

Las tres ánforas estaban enterradas dentro de una vivienda, con la boca a nivel del piso para facilitar el acceso. Esa disposición permitió a los arqueólogos calcular con precisión la cantidad de monedas de cada una. Los resultados se basaron en el peso total de cada vasija.

Cuántas monedas había en cada vasija

El desglose por ánfora muestra la magnitud del hallazgo:

Primera ánfora : 38 kilos, entre 23.000 y 24.000 monedas.

Segunda ánfora : 50 kilos, entre 18.000 y 19.000 monedas.

Tercera ánfora: solo 3 monedas, ya que había sido retirada en la antigüedad.

Las tres ánforas estaban enterradas dentro de una vivienda, con la boca a nivel del piso para facilitar el acceso. Simon Ritz

¿Qué revela este hallazgo sobre el Imperio Romano?

Para los especialistas, las monedas no eran un tesoro escondido por seguridad, sino un sistema de ahorro doméstico. Esa hipótesis se apoya en que algunas piezas quedaron pegadas al borde de las vasijas. Ese detalle indica que se depositaban y retiraban monedas de forma habitual .

Las monedas llevan la imagen de los emperadores Victorino, Tétrico I y Tétrico II, líderes del llamado Imperio Galo. Ese territorio se separó de Roma entre los años 260 y 274 después de Cristo. Un incendio destruyó Senon a comienzos del siglo IV y el sitio quedó abandonado durante siglos.

Qué pasa ahora con las monedas encontradas