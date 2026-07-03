El Gobernador Ron DeSantis firmó la Ley HB 961 en 2025 que incluye una serie de cambios respecto a la legislación vial.

En Florida, el Gobernador Ron DeSantis firmó la Ley HB 961 en 2025 que incluye una serie de cambios respecto a la legislación vial estatal que regula el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV).

Este conjunto de medidas entraron en vigencia a partir del 1 de julio. Entre las que más revuelo generaron está la de otorgar un permiso de estacionamiento de por vida para un grupo en particular de personas con discapacidad.

Florida otorgará estacionamiento gratuito de por vida a estos conductores: ¿Qué cambios introduce la Ley HB 961?

Entre las principales modificaciones, se simplifica la entrega de títulos y trámites en las oficinas de los Tax Collectors y endurece las sanciones para determinadas prácticas ilegales como la reventa de citas para atención presencial en las oficinas.

Adicionalmente, también se incluyen cambios en las licencias comerciales y campañas de seguridad vial como la “Move Over Awareness Week”, que tiene el objetivo de reducir los accidentes y proteger tanto a conductores y peatones.

En cuanto a los procedimientos administrativos, amplía las oficinas de los Tax Collectors y mejora los siguientes servicios:

Los certificados de título se podrán enviar por correo o recogerse en oficinas de Tax Collectors

Las copias duplicadas de títulos podrán emitirse y entregarse desde esas oficinas

Se permitirá entregar personalmente o por correo certificados de registro, renovaciones, placas, calcomanías y otros documentos relacionados con vehículos

Los Tax Collectors podrán procesar más trámites usando el portal en línea del FLHSMV

¿A quiénes les corresponde el estacionamiento gratuito de por vida?

Según la HB 961, el FLHSMV otorgará permisos vitalicios de estacionamiento para personas con discapacidad que cumplan determinadas condiciones.

Apunta particularmente a quienes estén certificadas como permanentemente discapacitadas debido a una amputación o desmembramiento permanente, en el caso de que esa condición haga necesario el uso del permiso de estacionamiento.



