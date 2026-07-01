Las autoridades migratorias de Alemania, Francia y Países Bajos mantienen vigentes los controles para los inmigrantes que intenten ingresar al país sin presentar el nuevo documento que ahora es obligatorio para todos.

Los tres países han endurecido en 2026 los requisitos que deben cumplir los ciudadanos no europeos para obtener un permiso de residencia de larga duración o acceder a la nacionalidad. Sin ese documento, el permiso de residencia no se renueva. Y sin la renovación, la situación del inmigrante queda en el aire.

La clave del cambio es la misma en los tres casos: ya no basta con vivir en el país un determinado número de años. Ahora hay que superar un examen cívico y acreditar el dominio del idioma de forma oficial.

Las nuevas dificultades que tendrán los inmigrantes para acceder a la nacionalidad francesa. Freepik

Atención: cuáles son las restricciones para entrar a Francia

Francia fue el primero de los tres países en activar plenamente su nuevo sistema. Desde el 1 de enero de 2026, cualquier ciudadano no europeo que solicite una tarjeta de residencia plurianual, una tarjeta de residente de diez años o la nacionalidad francesa debe presentar obligatoriamente el certificado de aprobación de un examen cívico.

La prueba consiste en un cuestionario de opción múltiple de 40 preguntas y 45 minutos de duración, centrado en los principios y valores de la República, los derechos y deberes vinculados a la vida en Francia, la historia, la geografía y el sistema institucional. Para aprobarlo hay que responder correctamente al menos 32 de las 40 preguntas, es decir, alcanzar un 80% de aciertos.

A eso se suma una exigencia lingüística que ha generado controversia. Para la naturalización, el nivel de francés exigido ha subido de B1 a B2, el mismo que se pide a los estudiantes extranjeros para ingresar a la universidad.

Las nuevas exigencias de Alemania para aceptar a los inmigrantes como ciudadanos. Shutterstock

Qué exige Alemania para entrar al país

En Alemania el sistema lleva más tiempo funcionando pero se ha endurecido en su aplicación. Para obtener la residencia permanente (Niederlassungserlaubnis) en Berlín y otras ciudades, es obligatorio desde finales de 2024 acreditar el nivel B1 de alemán y superar el examen de naturalización o el certificado Leben in Deutschland, que evalúa el conocimiento del sistema social, político e institucional del país.

El Integrationskurs alemán, el programa estatal de integración supervisado por el BAMF (Oficina Federal para la Migración y los Refugiados), comprende 700 horas de formación: 600 de alemán y 100 de educación cívica. Al final se realiza el examen DTZ, con el objetivo de alcanzar el nivel B1.

Una novedad relevante de 2026 es que quien proporcione información falsa o presente documentos falsificados durante el proceso de naturalización, incluidas las pruebas de idioma o de integración, se enfrenta a un período de bloqueo de diez años durante el cual queda excluida cualquier solicitud de naturalización.

Países Bajos ahora también exige documentación antes de viajar

En los Países Bajos, el sistema de integración cívica obligatoria, conocido como inburgering, exige a los ciudadanos no europeos que llegan al país superar en un plazo de tres años una serie de exámenes que combinan idioma y conocimiento de la sociedad neerlandesa.

Los exámenes incluyen cuatro componentes de lengua neerlandesa y un examen sobre la sociedad y cultura de los Países Bajos, el llamado KNM, que renovó su formato en julio de 2025 para centrarse en conocimiento factual sobre el funcionamiento de la sociedad neerlandesa.

El nivel exigido depende de la fecha de obtención del permiso: quienes llegaron antes del 1 de enero de 2022 deben alcanzar el A2; quienes llegaron después, el B1.

Sin el diploma de inburgering, no es posible solicitar la residencia permanente ni la nacionalidad neerlandesa. El coste total de los exámenes oscila entre 250 y 490 euros, y el plazo máximo para completarlos es de tres años desde la fecha del permiso de residencia.

Por qué estos cambios afectan especialmente a los hispanohablantes

Para los ciudadanos españoles y latinoamericanos que residen en estos tres países, los cambios tienen implicaciones concretas y urgentes.

En Francia, quienes ya tienen un permiso de residencia y estaban en proceso de renovación deben prepararse para el examen cívico y certificar su nivel de francés .

En Alemania, los tiempos de tramitación se han alargado por el aumento de la demanda de cursos de integración .

En Países Bajos, el plazo de tres años para completar la inburgering se aplica con mayor rigor que en años anteriores.

La recomendación de los expertos en derecho migratorio en los tres países es la misma: no esperar a la fecha límite, revisar el estado actual del permiso y comenzar cuanto antes los trámites de certificación lingüística y cívica.