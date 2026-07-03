En la apertura de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.84 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.61%.

En la última semana, la variación de la cotización del Peso dominicano fue de -0.74% y en el último año registró -4.48%, lo que sugiere una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 20.20%, destacándose como un comportamiento inestable y con muchas variaciones, especialmente en comparación con la volatilidad anual de 11.31%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Al observar el dato de -1, se puede concluir que la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas, lo que indica una mayor estabilidad económica.

Este comportamiento sugiere que, si la tendencia continúa, podríamos ver un entorno favorable para los negocios y las inversiones en el país. Un aumento sostenido en la cotización del Peso dominicano podría atraer más capital extranjero y mejorar la confianza en la economía local.

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Conocé la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.