En la sesión de apertura de este viernes, 3 de julio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.27% en relación con el día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización se mantuvo estable en la última semana (0.00%) y mostró una variación anual de 1.82%, reflejando estabilidad reciente con un leve avance en el año.

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Conocé la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Quetzal guatemalteco ha sido del 25.21%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 20.21%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento de 2 en relación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este período.

Este aumento constante podría estar asociado a factores económicos favorables o a una mayor confianza en la economía guatemalteca. El análisis de esta tendencia indica una posible estabilidad en el mercado cambiario si se mantiene este comportamiento en el corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.