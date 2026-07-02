Mezclar bicarbonato de sodio con canela es un truco ideal para los amantes de perfumar los espacios de su casa y que puede complementar a muy bajo costo cualquier rutina de limpieza.

Cuando estos ingredientes se combinan se convierten en una dupla perfecta para desodorizar espacios y perfumarlos al mismo tiempo: mientras que el bicarbonato neutraliza malos olores, la canela desprende una nota cálida y agradable.

Por qué recomiendan mezclar bicarbonato de sodio y canela

La función principal de esta combinación es eliminar malos olores y perfumar los diferentes espacios con elementos presentes en los hogares.

El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades para neutralizar aromas fuertes y persistentes y la canela es considerada una perfumadora natural, por lo que juntos pueden utilizarse como un desodorante casero para incluir como paso final de la rutina de aseo luego de abundante ventilación.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado dentro de las rutinas de limpieza domésticas.

Las cantidades deben contemplarse en función a qué tan intenso se desee el aroma de la canela.

Para qué se usa esta mezcla de bicarbonato de sodio y canela

Entre los principales usos destacan

Perfumar armarios y cajones

Reducir malos olores en zapateros

Refrescar alfombras y tapetes

Aromatizar baños

Ayudar a neutralizar olores en recipientes o cestos

El consejo es colocar la preparación en frascos abiertos por los espacios del hogar que se deseen perfumar.