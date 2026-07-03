La cotizacióndel Peso mexicano este viernes 3 de julio en Estados Unidos es de 17.43 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.22% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso mexicano mostró una evolución bajista: en la última semana el cambio fue de -0,48% y en el último año de -7,57%.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue del 4.43%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.53%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado frente a otras divisas, lo que puede reflejar un mayor optimismo en la economía nacional.

En los últimos días, el aumento continuo en el valor del Peso sugiere una mayor confianza en los mercados y una favorable respuesta a las políticas económicas. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro.

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Conocé la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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