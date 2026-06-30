La medida forma parte de una serie de iniciativas impulsadas en distintos estados para reforzar el control migratorio y generó críticas.

A partir de este miércoles, Mississippi pondrá en marcha una nueva ley que autoriza al Departamento de Seguridad Pública del estado a elaborar un registro con información sobre las personas que viven ilegalmente en su territorio.

La medida forma parte de una serie de iniciativas impulsadas en distintos estados para reforzar el control migratorio y generó críticas porque la legislación no aclara si la información recopilada podrá ser compartida con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Qué información recopilará el nuevo registro de inmigrantes?

La ley establece que el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi podrá utilizar “todos los medios de investigación legales y razonables disponibles” para identificar a las personas que se encuentren en el estado sin autorización migratoria.

La base de datos podrá incluir:

Nombre.

Dirección.

País de origen.

Si se trata de un adulto o un menor de edad.

Antecedentes penales.

Fecha, lugar y estado de cualquier procedimiento de deportación.

Además, la norma dispone que esa información deberá compartirse con las autoridades estatales y locales cuando existan sospechas de una infracción a la ley.

¿Los datos podrán llegar al ICE?

Uno de los aspectos que más controversia generó es que la ley no obliga ni prohíbe compartir la información con el ICE.

La legislación no obliga ni prohíbe compartir los datos del registro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En consecuencia, el texto deja abierta la posibilidad de que las autoridades federales puedan acceder a esos datos si existe un mecanismo legal para hacerlo, aunque la norma no establece un procedimiento específico.

Ese punto despertó preocupación entre organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que consideran que el registro podría convertirse en una herramienta adicional dentro de la política de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump.

Qué argumentan los impulsores de la ley

La autora de la iniciativa, la senadora republicana Angela Hill, defendió la creación del registro al sostener que los estados tienen la responsabilidad de colaborar con el Gobierno federal para desalentar la inmigración ilegal.

Según explicó, conocer cuántas personas viven sin autorización migratoria en Mississippi permitirá dimensionar mejor el fenómeno y abordar delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas.

“La nueva ley me parece de sentido común. Para abordar los problemas causados por la inmigración ilegal, necesitamos entender la magnitud del problema”, afirmó.

Una tendencia que crece en distintos estados

El debate se centra en el alcance del nuevo registro y el posible acceso de las autoridades federales a esos datos. Fuente: Shutterstock

La norma de Mississippi se suma a una ola de legislación migratoria en todo Estados Unidos.

Según un relevamiento de The Associated Press, durante este año los estados aprobaron más de 100 leyes relacionadas con la inmigración.

En los estados gobernados por republicanos, las medidas se alinean con la agenda migratoria de Donald Trump e incluyen mayores acuerdos de cooperación con el ICE, restricciones para acceder a beneficios públicos y controles adicionales sobre el padrón electoral.

En cambio, los estados gobernados por demócratas avanzaron con normas para limitar la cooperación con las autoridades migratorias federales y restringir determinadas acciones de control en escuelas, hospitales y otros espacios considerados sensibles.

Las dudas sobre cómo funcionará el registro

La nueva ley no contempla un relevamiento único, sino que crea un sistema de actualización permanente durante los próximos dos años.

Especialistas en inmigración advirtieron que mantener un registro de este tipo podría resultar complejo, ya que el estatus migratorio de una persona puede cambiar con el tiempo por la obtención de visas, solicitudes de protección u otros procesos legales.