En la apertura de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.16%.

La cotización de la Libra esterlina muestra un descenso reciente pero balance anual positivo: en la última semana la variación fue de -1.25% y en el último año de 1.20%.

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Conocé la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de la Libra esterlina fue del 3.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.10%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días consecutivos ha experimentado un aumento. Este movimiento ascendente refleja un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual es un indicador favorable para los inversores.

En comparación con días pasados, la tendencia de la Libra esterlina sugiere una recuperación en la confianza del mercado y el apoyo a la economía británica. Sin embargo, es esencial monitorear las condiciones económicas y políticas que puedan afectar su estabilidad a futuro.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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