Estados Unidos inició la cuenta regresiva para ajustar sus relojes y dar inicio oficial a la temporada de verano los primeros días de marzo. Según lo establecido oficialmente por la Ley de Política Energética de 2005, el país modifica su horario dos veces por año -en noviembre y marzo- para respetar el Daylight Saving Time. En ese sentido, es importante considerar que el cambio no cae año tras año en la misma fecha numérica, sino que hay un momento específico del mes para realizar las modificaciones, que en 2026 ocurrirán un día calendario antes que en 2025. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) determina que anualmente, el horario de verano comienza a las 2:00 am del segundo domingo de marzo, donde los relojes deben adelantarse una hora. Este año, el segundo domingo de marzo cae 8 del mes, mientras que en 2025 esta modificación debió realizarse el 9. Dicha distribución mensual establece que el país se rige bajo el horario de verano el 65% del año. El NIST afirma que la finalidad de realizar estas modificaciones es garantizar una mejor distribución de la luz diurna, pues adelantar los relojes durante el verano permite concentrar la claridad por la mañana mientras que en invierno la luz predomina a la tarde. El domingo 1 de noviembre finalizará formalmente el horario de verano, también a las 2 am. En este momento, las agujas deberán retrasarse para añadir una hora extra al día