Cambio de horario 2026 en Estados Unidos ya tiene fecha confirmada y vuelve a generar dudas prácticas: cuándo hay que ajustar los relojes, qué día ocurre el salto horario y en qué lugares no se aplica. El cambio en Estados Unidos impacta en rutinas laborales, escolares y de transporte , por lo que conviene tener el dato preciso con anticipación.

El sistema de horario de verano -conocido en ingles como daylight saving time- rige entre marzo y noviembre y consiste en adelantar una hora los relojes para aprovechar más luz solar por la tarde. Aunque existen debates para eliminarlo o hacerlo permanente, este año seguirá vigente bajo las reglas actuales.

¿Cuándo hay que ajustar los relojes en Estados Unidos en 2026?

El cambio de horario 2026 en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 de la madrugada los relojes deben adelantarse una hora y pasar directamente a las 3:00. Desde ese día, el amanecer y el atardecer se producen aproximadamente una hora más tarde, con más luz por la tarde y menos por la mañana .

El horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, también a las 2:00, momento en el que los relojes deberán atrasarse una hora para volver al horario estándar. Este esquema fue establecido por ley federal y se mantiene sin cambios para este año calendario.

Desde ese día, el amanecer y el atardecer se producen aproximadamente una hora más tarde, con más luz por la tarde y menos por la mañana.

¿Qué estados no cambian el horario en Estados Unidos?

No todo el país aplica el cambio de horario en Estados Unidos. Algunos estados y territorios permanecen todo el año con horario estándar, sin adelantar ni atrasar los relojes.

No observan el cambio de horario:

Hawái

Arizona (excepto la Nación Navajo)

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes de Estados Unidos

En estos lugares, la hora se mantiene estable durante todo el año, lo que puede generar diferencias horarias adicionales con el resto del país durante los meses del horario de verano.