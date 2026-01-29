El cambio de horario en Nueva York en 2026 ya tiene fecha confirmada y marcará el inicio del horario de verano en Estados Unidos. El ajuste implica adelantar los relojes una hora y afecta de manera directa la rutina diaria, los horarios laborales y el funcionamiento de servicios y transportes.

Conocer qué día inicia el verano, a qué hora es el cambio y cómo ajustar los relojes permite anticiparse a errores en agendas, turnos y compromisos, especialmente durante el primer fin de semana en el que se aplica la modificación horaria.

¿Qué día inicia el horario de verano en Nueva York en 2026 y a qué hora es el cambio?

El domingo 8 de marzo de 2026 comienza oficialmente el horario de verano en Nueva York. A las 2:00 de la madrugada, los relojes se adelantan una hora y pasan directamente a marcar las 3:00, por lo que esa noche se duerme una hora menos.

Desde ese día, el amanecer y el atardecer se producirán aproximadamente una hora más tarde que la jornada anterior. Esto genera más luz natural por la tarde y menos luz por la mañana, uno de los efectos centrales del Daylight Saving Time.

Cómo ajustar tus relojes por el cambio de horario en Nueva York 2026

La mayoría de los dispositivos electrónicos —como celulares, computadoras y televisores inteligentes— actualizan el horario de forma automática, siempre que estén configurados con la zona horaria correcta y la opción de ajuste automático activada.

En relojes analógicos o equipos sin conexión a internet , el cambio debe hacerse de manera manual. Para evitar confusiones, se recomienda: