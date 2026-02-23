En 2026, el Seguro Social se convertirá en un tema crucial para los adultos mayores en Estados Unidos. La presión económica derivada del costo de vida, junto con los ajustes en beneficios, impuestos y programas de asistencia, influirán significativamente en la estabilidad financiera de aquellos que dependen de estos ingresos como su principal fuente de sustento. El próximo año, mientras millones de jubilados se esfuerzan por equilibrar sus gastos en alimentos, alquiler y salud, se implementarán modificaciones que reconfigurarán su presupuesto mensual. El monto mensual variará según el historial laboral: los beneficios podrán oscilar entre 800 y 3.000 dólares, con incrementos para quienes hayan tenido ingresos más elevados a lo largo de su carrera. La Administración del Seguro Social (SSA) mantendrá intactas las reglas de elegibilidad. Los estadounidenses podrán iniciar su jubilación a partir de los 62 años, aunque con montos reducidos si continúan trabajando. La edad plena de retiro seguirá entre 66 y 67 años, mientras que quienes posterguen su retiro hasta los 70 años obtendrán los pagos más altos disponibles. Las viudas y viudos podrán solicitar los pagos en función del historial de sus cónyuges y se preservarán los programas destinados a personas con bajos ingresos o con discapacidades prolongadas. El ajuste anual por costo de vida (COLA) desempeñará un papel fundamental. Para el año 2026, se anticipa que el incremento será cercano al 2,8%, lo que se traducirá en aproximadamente 60 dólares adicionales por mes para la mayoría de los beneficiarios. Este aumento contribuirá a mitigar el impacto de los precios en ascenso; sin embargo, también podría tener repercusiones en los Los ingresos del Seguro Social continuarán sujetos a impuestos federales. Dependiendo de los ingresos totales anuales, algunos jubilados podrían tributar hasta el 85% de sus beneficios. Este alivio fiscal impactará directamente en las declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025. El costo de la atención médica se presenta como un aspecto fundamental. La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social también forman parte de Medicare, cuyo período de inscripción concluyó el 7 de diciembre. Se anticipa que para 2026, las primas de la Parte B experimenten un incremento aproximado del 10%, lo que resultará en un aumento de los gastos fijos mensuales para millones de jubilados. Medicare abarca cuatro áreas principales de cobertura: