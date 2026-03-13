El Gobierno español hizo público de forma oficial la vuelta del cambio de hora en todo el país para marzo. Esta decisión marca el regreso del ajuste horario a nivel nacional y se comunicó con total claridad para que todos los ciudadanos estén preparados. Según la información confirmada, el cambio de hora 2026 se aplicará durante el mes de marzo, momento en el que España pasará al horario de verano. El anuncio del Gobierno deja claro que la medida afectará de manera uniforme a todo el territorio nacional, sin excepciones regionales. Los dispositivos, tanto analógicos como digitales, deberán reflejar el nuevo horario establecido por las autoridades. El Gobierno detalló que este cambio permitirá la transición al horario de verano de forma ordenada y sincronizada en todo el país. De esta manera, la madrugada que va del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026, el cambio de horario de verano se efectúa y cuando sean las 2 a.m. se pasará directamente a las 3 a.m., es decir, se adelantará el reloj por una hora y solamente ese día contará con 23 horas en lugar de 24. Durante 2025, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció que impulsará la eliminación de este sistema para siempre. “Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”, había dicho en un tuit de su cuenta de X. Luego, sumó: “Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente” Justamente, sigue el debate acerca del cambio de horario en España, tal como ocurre en otros países europeos. Incluso, el Parlamento Europeo y la Comisión se pronunciaron a favor de eliminarlo en un futuro. No obstante, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) indica que no hay una decisión medida definitiva con respecto a este pedido. Vale destacar que los cambios de horario se establcieron a partir de la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de enero de 2001.