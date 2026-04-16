El derecho a la desconexión laboral ya es una realidad en Colombia a partir de la Ley 2191 de 2022, una norma que busca proteger el tiempo personal de los trabajadores fuera de su jornada laboral. Esta regulación no es reciente, pero sigue siendo clave en la organización del trabajo moderno y en el equilibrio entre la vida personal y profesional. La ley establece que los empleados tienen derecho a no ser contactados por asuntos laborales fuera del horario de trabajo, incluyendo llamadas, mensajes o correos electrónicos. Además, fija la obligación de los empleadores de respetar los tiempos de descanso, vacaciones y espacios personales. Según la normativa, la desconexión laboral se define como el derecho de los trabajadores a no tener contacto por ningún medio con su empleador por fuera de la jornada ordinaria o durante períodos de descanso. Esto incluye tanto herramientas tecnológicas como otros canales de comunicación. El objetivo central es garantizar el goce efectivo del tiempo libre y permitir una mejor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Este derecho comienza automáticamente una vez finaliza la jornada de trabajo. Además, la norma indica que el empleador debe abstenerse de realizar requerimientos laborales fuera del horario, lo que incluye la emisión de órdenes o tareas que deban cumplirse en ese tiempo. La Ley 2191 obliga a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, a contar con una política interna de desconexión laboral. Esta debe incluir lineamientos claros sobre el uso de tecnologías y los mecanismos para garantizar el cumplimiento del derecho. También deben establecerse canales de queja para que los trabajadores puedan denunciar posibles incumplimientos, incluso de forma anónima, y procedimientos internos que aseguren una resolución adecuada de los conflictos. La ley contempla algunas excepciones. No están alcanzados por esta regulación los trabajadores que ocupan cargos de dirección, confianza o manejo, ni aquellos que por la naturaleza de sus funciones deben tener disponibilidad permanente. También se contemplan situaciones excepcionales como casos de fuerza mayor o urgencias operativas, en las que el trabajador puede ser requerido fuera de su jornada habitual, siempre que exista una justificación válida. En caso de incumplimiento, el trabajador puede acudir a las autoridades competentes, ya que la vulneración de este derecho podría ser considerada una forma de acoso laboral si se presenta de manera persistente y comprobable.