En esta noticia
Al momento de viajar a Estados Unidos, la visa americana y el pasaporte son documentos clave para casi todos los turistas, pues forman parte de los obligatorios para poder visitar el país.
No obstante, los mexicanos que se dirijan a El Paso, Calexico, Sunland Park y Nogales pueden utilizar un documento alternativo para llegar a estos destinos sin necesidad de presentar visado o identificación internacional.
El documento para ingresar a El Paso, Calexico, Sunland Park y Nogales sin visa americana
En general, el Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) se utiliza de forma independiente para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante un máximo 30 días sin pasaporte o visado.
Sin embargo, las autoridades indican que, cuando se presenta acompañado de pasaporte puede funcionar exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía si así se permite.
Este documento tiene una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que sólo estarán vigentes aquellos tramitados después de agosto de 2016.
Cuáles son las zonas específicas a las que puede ingresarse sin pasaporte
Cuando no se acompañe con un pasaporte, la BCC puede utilizarse para visitas cortas a los siguientes territorios, siempre con fines de turismo, negocios no remunerados o encuentros familiares
- Texas: menos de 40 km de la frontera
- California: menos de 40 km de la frontera
- Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
- Arizona: menos de 120 km de la frontera
El Paso, Calexico, Sunland Park y Nogales entran dentro de los límites permitidos.
Qué requisitos hay que cumplir para tramitar este documento
Para obtener este documento será necesario
- Ser mexicano y residir en México.
- Tener pasaporte vigente al momento de la tramitación
- Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2
- Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar